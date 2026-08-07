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Новости Тамбова

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Подрядчик, который благоустроит сквер "Октябрьский" в Тамбове, пока не найден

Подрядчик, который благоустроит сквер "Октябрьский" в Тамбове, пока не найден

Дирекции благоустройства и озеленения областного центра не удалось найти подрядчика, который взялся бы за благоустройство участка улицы Октябрьская – от Советской до Карла Маркса, где в прошлом году был установлен памятник выдающемуся российскому адвокату Фёдору Плевако.

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