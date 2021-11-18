«Барса» хочет подписать Кристенсена бесплатно. Гайя из «Валенсии» ей тоже интересен (Жерар Ромеро)

«Барселона» рассчитывает укрепить состав и прорабатывает различные варианты. Как сообщает журналист Жерар Ромеро, несмотря на наличие сомнений в возможности осуществить нужные сделки, каталонцы хотели бы подписать 3-4 хороших футболистов и одного топ-игрока.

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