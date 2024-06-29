По ком бьёт миграционный колокол?

Александр

Ситуация с трудовой миграцией из Средней Азии несильно поменялась. «У нас как эти 6–7 млн человек трудились в России, так они и трудятся», – отмечает миграционный эксперт Вадим Коженов. Он поясняет, что Киргизия состоит в ЕАЭС, поэтому ее гражданам не нужно оформлять патент, легче найти работу и они меньше платят налогов. Интенсивность притока киргизских мигрантов в течение 2023 г. росла. А вот из Узбекистана въезд мигрантов, наоборот, стал к концу 2023 г. проседать. В республике после избрания в конце 2016 г. президента Шавката Мирзиёева начались реформы и экономика активно развивается, поэтому рабочая сила востребована на родине, считает Коженов.В итоге общее число пребывавших в России временных и оседлых трудовых мигрантов составило на начало 2024 г. около 7,66 млн человек, оценили «Ведомости». Больше всего на рынке труда представлено иностранцев из Узбекистана (1,6 млн человек), Таджикистана (1,3 млн) и с Украины (1,2 млн).