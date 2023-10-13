Жизнь в брежневском СССР

Одно дело -- немного поговорить на тему, лучше стало или хужеот того, что развалили СССР, другое -- оценить серьёзно: во-первых, лучше или хуже ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ; во-вторых, почему именнопо ЭТИМ критериям; в третьих, лучше или хуже КОМУ; в четвёртых,стало лучше или хуже в результате чего ("после того" -- не всегда "вследствие того").