В "Washington Post" опубликован очередной плач Ярославны. Только на сей раз в него включен грозный барабанный бой: Заголовок "Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требует увеличить количество зенитных установок Patriot".
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