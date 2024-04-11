Дмитрий Кулеба заявил, что больше не будет говорить с Западом по-хорошему и ему хочется биться о стену

виталий панов Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется биться о стену.Надо кулебе не говорить,а действительно сильно ударится головой,чтобы последние мозги вылетели!

Karmadon Эти майданутые дебилы так и не поняли, что для объединенного Запада между русскими и т.н. "Великими Украми" нет никакой разницы - чем больше славяне переколошматят друг друга, тем лучше.