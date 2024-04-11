Политика как он...
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Политика как она есть

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Дмитрий Кулеба заявил, что больше не будет говорить с Западом по-хорошему и ему хочется биться о стену

Дмитрий Кулеба заявил, что больше не будет говорить с Западом по-хорошему и ему хочется биться о стену

В "Washington Post" опубликован очередной плач Ярославны. Только на сей раз в него включен грозный барабанный бой: Заголовок "Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требует увеличить количество зенитных установок Patriot".

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Комментарии
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виталий панов
Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется биться о стену.Надо кулебе не говорить,а действительно сильно ударится головой,чтобы последние мозги вылетели!
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12 час.
Karmadon
Эти майданутые дебилы так и не поняли, что для объединенного Запада между русскими и т.н. &quot;Великими Украми&quot; нет никакой разницы - чем больше славяне переколошматят друг друга, тем лучше.
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7 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Все что он может это по тихому нашадить себе в шаровары.
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5 час.

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