Эксперт по зимнему плаванию дал советы россиянам перед Крещением

Традиция погружаться на Крещение в прорубь подходит далеко не всем. О том, как правильно окунаться в ледяную воду на Крещение и кому не стоит участвовать в этом старинном обряде, 17 января в интервью радио Sputnik рассказал председатель Федерации зимнего плавания в Москве Антон Лосев.