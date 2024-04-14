"Ой вы, ой вы, русские шинели". Пронзительно поет "Кедр" на месте боя

ТН

Татьяна Недогреева

Мне интересно. Киркоров разделся перед нитой дверью или его насильно раздели за дверью? Это разве мужик? Задницу накачал и хвалится. Интересно, а каким насосом качал, велосипедным или помпой. Наверное помпой, раз с такой помпой об этом с экрана хвалился. Ну и кто он после этого? В былые времена нормальные мужики такому недомужику морду бы набили.