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Свежие комментарии

  • Tatyana Gridchina
    Вообще то , все мусульмане идут поклоняться в Мекку, там их святыня. А Аль-Акса построена на Храмовой горе, там где с...Все дело в мечети...
  • VORON VoronS
    По ходу дурак это ТЫ!!!Россия решилась н...
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"Ой вы, ой вы, русские шинели". Пронзительно поет "Кедр" на месте боя

"Ой вы, ой вы, русские шинели". Пронзительно поет "Кедр" на месте боя

Вот чем живет Россия! Такими песнями и такой болью! А посмотришь наше ТВ в выходные - "Голос", "Кто хочет стать миллионером", "Маска".

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Комментарии
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ТН
Татьяна Недогреева
Мне интересно. Киркоров разделся перед нитой дверью или его насильно раздели за дверью? Это разве мужик? Задницу накачал и хвалится. Интересно, а каким насосом качал, велосипедным или помпой. Наверное помпой, раз с такой помпой об этом с экрана хвалился. Ну и кто он после этого? В былые времена нормальные мужики такому недомужику морду бы набили.
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1 час.
ЕБ
Елена Бреслова
🤝 также!
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34 мин.
Светлана Путря
Ну, да! Какой отдых от той дряни, что на ТВ! Смотреть нечего! Смотреть перестала! Первый, россия1, НТВ, вообще не включаю! Такую хрень показывают, плеваться хочется! СТС иногда смотрю «уральские пельмени»! Культура, звезда. Все фильмы- плагиат на зарубежные, в очень плохом исполнении!🤮
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30 мин.

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