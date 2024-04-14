Вот чем живет Россия! Такими песнями и такой болью! А посмотришь наше ТВ в выходные - "Голос", "Кто хочет стать миллионером", "Маска".
"Ой вы, ой вы, русские шинели". Пронзительно поет "Кедр" на месте боя
Комментарии
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ТН
Татьяна Недогреева
Мне интересно. Киркоров разделся перед нитой дверью или его насильно раздели за дверью? Это разве мужик? Задницу накачал и хвалится. Интересно, а каким насосом качал, велосипедным или помпой. Наверное помпой, раз с такой помпой об этом с экрана хвалился. Ну и кто он после этого? В былые времена нормальные мужики такому недомужику морду бы набили.
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1 час.
ЕБ
Елена Бреслова
🤝 также!
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34 мин.
Светлана Путря
Ну, да! Какой отдых от той дряни, что на ТВ! Смотреть нечего! Смотреть перестала! Первый, россия1, НТВ, вообще не включаю! Такую хрень показывают, плеваться хочется! СТС иногда смотрю «уральские пельмени»! Культура, звезда. Все фильмы- плагиат на зарубежные, в очень плохом исполнении!🤮
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30 мин.
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