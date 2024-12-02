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Соперник Шольца обвинил его в запугивании немцев войной с Россией

Соперник Шольца обвинил его в запугивании немцев войной с Россией

Глава фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС и кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц раскритиковал Олафа Шольца за то, что он играет на страхах немцев перед войной в своей предвыборной кампании.

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