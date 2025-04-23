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Царьград

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В Сети опубликовали кадры боёв в районе Шевченко и Вольного Поля в ДНР

В Сети опубликовали кадры боёв в районе Шевченко и Вольного Поля в ДНР

Александр Пискунов предоставил эксклюзивные видеоматериалы, запечатлевшие ожесточенные боевые действия в районе населенных пунктов Шевченко и Вольное Поле, расположенных на территории Донецкой Народной Республики.

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