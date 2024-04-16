Гросси назвал реальной ядерную аварию на Запорожской АЭС

Он призвал не проявлять самоуспокоенность и сделать все возможное для минимизации риска Риск ядерной аварии на Запорожской АЭС остается реальным, несмотря на перевод всех энергоблоков в режим холодного останова.
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