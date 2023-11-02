Фантазии Байдена: США слишком вжились в роль мирового жандарма

Чтобы уберечь мир от конфликтов, нужно обуздать Россию — можно ли найти глупость весомее? Александр Широкорад На фото: президент США Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Pool via CNP/ Global Look Press) 19 октября 2023 года президент Байден выступил с обращением к американскому народу.
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