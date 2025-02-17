Почему переговоры между Россией и США пройдут в Саудовской Аравии

Встреча делегаций России и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине пройдет в Эр-Рияде. Туда вылетают министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, которые встретятся с американскими визави.
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