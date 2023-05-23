Евгений Сатановский. Окончательный ответ

Каждый раз, когда о нас в очередной раз публично вытирают ноги, чем западное политическое и медийное сообщество занимается непрерывно, помимо горячего желания набить всем этим в высшей степени влиятельным людям морды (и не забыть собственных начальников, бывших и действующих, которые с ними всю дорогу о чём-нибудь, крайне вредном для страны и её будущего, в свою и их пользу, паскуды, договаривались и до сих пор пытаются договориться) встаёт вопрос: как бы им так ответить, чтобы их несварение пробрало, лихоманка скрутила или какая другая хвороба.