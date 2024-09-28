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Вайсфельд о «Северстали»: «Хоккей Череповца – не про результат, он развлекательный. Играть и выигрывать – не синонимы»

Напомним, СКА обыграл клуб из Череповца со счетом 8:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  – По СКА у меня вопросов нет после такой игры, они выиграли и выиграли.

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