Посол Келин рассказал о внезапном бегстве Лиз Трасс во время беседы о причинах СВО

Бывший премьер-министр Великобритании отметилась эксцентричной выходкой в разговоре с послом России.Будучи главой британского МИД, Лиз Трасс демонстративно не захотела слушать посла России в Лондоне Андрея Келина о причинах и предпосылках спецоперации на Украине.