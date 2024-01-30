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Царьград

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Посол Келин рассказал о внезапном бегстве Лиз Трасс во время беседы о причинах СВО

Посол Келин рассказал о внезапном бегстве Лиз Трасс во время беседы о причинах СВО

Бывший премьер-министр Великобритании отметилась эксцентричной выходкой в разговоре с послом России.Будучи главой британского МИД, Лиз Трасс демонстративно не захотела слушать посла России в Лондоне Андрея Келина о причинах и предпосылках спецоперации на Украине.

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