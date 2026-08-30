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Царьград

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МЧС России потушило пожар на 13 тыс. га в Оренбургской области

МЧС России потушило пожар на 13 тыс. га в Оренбургской области

Подразделения МЧС России ликвидировали масштабный пожар на площади 13 тысяч гектаров в Кувандыкском муниципальном округе Оренбургской области, в районе урочища Ольховка и поселка Маячный, задействовав 22 специалиста и 11 единиц техники.

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