Терапевт Рубан: алкоголь и красное мясо способны вызывать рак

Частое употребление канцерогенных продуктов может повысить вероятность развития рака желудка. К ним относятся красное мясо, алкоголь, копчености, соленья, соусы, маргарин и сладкая газировка, сообщила врач-терапевт Варвара Рубан в беседе «Известиям».
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