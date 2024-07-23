ЯНАО и центр «Воин» подписали партнерское соглашение

Ямал подписал с центром «Воин» соглашение о партнерстве. Стороны совместно будут прилагать усилия в сфере военной и спортивной подготовки подрастающего поколения, а также воспитания в нем духа патриотизма.
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