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Всё о женщинах

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Снимают кожу, как маску: чем опасен феноловый пилинг и какие у него альтернативы

Снимают кожу, как маску: чем опасен феноловый пилинг и какие у него альтернативы

В погоне за красотой люди часто идут на рискованные процедуры. Одна из таких — феноловый пилинг. После такого вмешательства с лица буквально снимают слой кожи, а затем пациенту требуется длительное восстановление из-за сильного ожога.

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