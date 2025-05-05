Снимают кожу, как маску: чем опасен феноловый пилинг и какие у него альтернативы

В погоне за красотой люди часто идут на рискованные процедуры. Одна из таких — феноловый пилинг. После такого вмешательства с лица буквально снимают слой кожи, а затем пациенту требуется длительное восстановление из-за сильного ожога.
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