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Музыканты, которых знает весь мир: ЧВК «Вагнер» исполнилось 10 лет

Музыканты, которых знает весь мир: ЧВК «Вагнер» исполнилось 10 лет

Ровно десять лет назад, 1 мая 2014 года, силами петербургского предпринимателя Евгения Пригожина и отставного подполковника ГРУ Дмитрия Уткина было создано уникальное воинское подразделение, получившее название ЧВК «Вагнер».

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
С днем рождения, ребята. Здоровья вам и вашим близким, удачи.
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9 час.
Игорь Егоров
Несмотря ни на что,народ Вас уважает возвращайтесь живыми.
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8 час.

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