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На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение

На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение

Утром в среду, 8 ноября, на азербайджано-иранской границе произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Бюро по изучению землетрясений при Национальной академии наук Азербайджана.

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