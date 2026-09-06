«Балтика» купит у «Ростова» Голенкова за 150 млн рублей

Калининградская «Балтика» согласовала с «Ростовом» переход нападающего Егора Голенкова. По информации спортивных телеграм-каналов, клубы Российской Премьер-Лиги договорились о трансфере футболиста.
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