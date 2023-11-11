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Украинский футболист Заваров не стал отвечать на вопрос об участии россиян на ОИ

Украинский футболист Заваров не стал отвечать на вопрос об участии россиян на ОИ

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Заваров заявил, что не будет отвечать на вопрос о возможном допуске россиян к участию в Олимпиаде из-за того, что не хочет проблем, передает "Спорт-Экспресс".

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