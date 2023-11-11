Украинский футболист Заваров не стал отвечать на вопрос об участии россиян на ОИ

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Заваров заявил, что не будет отвечать на вопрос о возможном допуске россиян к участию в Олимпиаде из-за того, что не хочет проблем, передает "Спорт-Экспресс".
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