📢 VAST Inspector в деле! Всем привет! Мы уже рассказывали про наш инструмент для тестирования видеорекламы — VAST Inspector, а теперь о нём написали и в PubMag.
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📢 VAST Inspector в деле! Всем привет! Мы уже рассказывали про наш инструмент для тестирования видеорекламы — VAST Inspector, а теперь о нём написали и в PubMag.