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Правительство подготовило дорожную карту по регулированию криптовалют

Правительство подготовило дорожную карту по регулированию криптовалют

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи Дмитрий Чернышенко провел процесс утверждения дорожной карты касательно регулирования криптовалют на период до конца текущего года.

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