Воскресенье будет очень насыщенным, если попробовать встроить в этот день хотя бы половину сегодняшних праздников.
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Воскресенье будет очень насыщенным, если попробовать встроить в этот день хотя бы половину сегодняшних праздников.