После 90 это у каждого второго. Как отличить маразм от деменции, объясняет невролог

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В любом ухудшении памяти пожилого человека нам чудится слабоумие, но это не всегда так Сегодня забыл, куда убрал кошелек с пенсией, завтра — что делал накануне, а через несколько месяцев — собственный адрес и имена родных.

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ВА
Владимир Акулов
А  если  идешь  по  улице  -  и  все  тебя  обгоняют  ...Это  что  ?)
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