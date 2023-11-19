После 90 это у каждого второго. Как отличить маразм от деменции, объясняет невролог

В любом ухудшении памяти пожилого человека нам чудится слабоумие, но это не всегда так Сегодня забыл, куда убрал кошелек с пенсией, завтра — что делал накануне, а через несколько месяцев — собственный адрес и имена родных.
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