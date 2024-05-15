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Журналист Осташко: замминистра обороны Татьяна Швецова подала в отставку

Журналист Осташко: замминистра обороны Татьяна Швецова подала в отставку

Татьяна Швецова, заместитель министра обороны РФ, курирующая вопросы организации финансового обеспечения Вооружённых сил Российской Федерации, подала в отставку.

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