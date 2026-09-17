The Guardian: Астрономы объяснили механизм выбросов чёрных дыр

Астрономы выяснили, почему спустя время после разрушения звёзд чёрные дыры выбрасывают мощные струи. Изучив с радиотелескопами 20 событий, они установили две фазы выбросов, что поможет в дальнейшем исследовании этих космических объектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Кедми: «Новой Ялт...
- Главный злодей фи...
- Посол Терехин: Ро...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым