Что Россия сделала с Крымом за 7 лет: рассказывает немец

МОЯ СТРАНАТуризмЧто Россия сделала с Крымом за 7 лет: рассказывает немец В 2021 году исполнилось 7 лет как Крым вернулся в состав России, но дискуссии по этому вопросу все никак не утихнут.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОлег Жижинэто украина окупировала крым.за 23 года обдирала его .80проц.забирал киев себе на обустройство.это колосальные деньгистепан дуновОсталось у тех немногих недовольных которые жировали при укропии выбить почву из подног.ИозефШвейкХохлы умудрились зарубить санатории и д/о, которые сейчас приносят хорошие деньги. Нищета была на каждом шагу. В сентябре еду с женой в Судак, оценим.Комментировать
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