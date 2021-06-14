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Что Россия сделала с Крымом за 7 лет: рассказывает немец

Что Россия сделала с Крымом за 7 лет: рассказывает немец

В 2021 году исполнилось 7 лет как Крым вернулся в состав России, но дискуссии по этому вопросу все никак не утихнут.

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Олег Жижин
это украина окупировала крым.за 23 года обдирала его .80проц.забирал киев себе на обустройство.это колосальные деньги
степан дунов
Осталось у тех немногих недовольных которые жировали при укропии выбить почву из подног.
ИозефШвейк
Хохлы умудрились зарубить санатории и д/о, которые сейчас приносят хорошие деньги. Нищета была на каждом шагу. В сентябре еду с женой в Судак, оценим.

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