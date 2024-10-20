В результате массированных ударов ВВС Израиля по сектору Газа погибли более 80 человек

По данным властей сектора Газа, в результате массированных ударов ВВС Израиля по палестинскому анклаву в субботу, 19 октября, и в ночь на воскресенье, 20 октября, погибло более 80 человек, причем большинство из них женщины и дети.
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