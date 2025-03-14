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Царьград

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Окрестности Суджи зачищены: под контролем ещё два села. Свежие сводки с фронтов СВО

Окрестности Суджи зачищены: под контролем ещё два села. Свежие сводки с фронтов СВО

Активные боевые действия идут на всех направлениях.За минувшие сутки пришли сообщения, что штурмовики группировки войск "Север" освободили слободу Гончаровка и село Заолешенка в Курской области.

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