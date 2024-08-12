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Умные мысли умных людей на злобу дня. Маневренная война

Умные мысли умных людей на злобу дня. Маневренная война

Юрий Кот   У нас есть неделя для перехода в контрнаступление, чтобы в Курской области не началась позиционная война.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Ваши бы слова, да нужным людям в уши! Однако, нет и не будет такого! На самом деле, жулики и воры, пришедшие на высокие посты за деньги (а недаром главнюка по кадрам взяли за фаберже), мыслить могут только примитивно - «вперед, на пулеметы, взять любой ценой»!
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