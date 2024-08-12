Умные мысли умных людей на злобу дня. Маневренная война

Вячеслав Денисов

Ваши бы слова, да нужным людям в уши! Однако, нет и не будет такого! На самом деле, жулики и воры, пришедшие на высокие посты за деньги (а недаром главнюка по кадрам взяли за фаберже), мыслить могут только примитивно - «вперед, на пулеметы, взять любой ценой»!