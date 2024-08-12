Юрий Кот У нас есть неделя для перехода в контрнаступление, чтобы в Курской области не началась позиционная война.
Умные мысли умных людей на злобу дня. Маневренная война
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Ваши бы слова, да нужным людям в уши! Однако, нет и не будет такого! На самом деле, жулики и воры, пришедшие на высокие посты за деньги (а недаром главнюка по кадрам взяли за фаберже), мыслить могут только примитивно - «вперед, на пулеметы, взять любой ценой»!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии