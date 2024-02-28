Гендиректор: в России началось серийное производство летающих мишеней "Адъютант"

Генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (флагман концерна ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона" заявил, что на предприятии запущено серийное производство новых универсальных мишенно-тренировочных комплексов "Адъютант" для испытаний зенитных комплексов.
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