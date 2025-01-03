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В кастрюльке

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  • Михаил Васильев
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    Первый попробовала лет 40 назад в Молдавии и теперь каждое лето готовлю. А еще готовлю для закатки и тогда зимой насл...Квашеный фарширов...

Принципы формирования трансфузиологической комиссии и правила безопасности при трансфузиях

Принципы формирования трансфузиологической комиссии и правила безопасности при трансфузиях

Наличие функционирующей трнсфузиологической комиссии является обязательным для медицинских организаций, осуществляющих выполнение трансфузий или других гематологических процедур (заготовка донорской крови или ее компонентов, получение криопреципитата или концентрата гранулоцитов).

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