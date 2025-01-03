Принципы формирования трансфузиологической комиссии и правила безопасности при трансфузиях

Наличие функционирующей трнсфузиологической комиссии является обязательным для медицинских организаций, осуществляющих выполнение трансфузий или других гематологических процедур (заготовка донорской крови или ее компонентов, получение криопреципитата или концентрата гранулоцитов).
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