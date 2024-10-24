В некоторых домах Архангельска все еще нет отопления

Сегодня в Архангельске прошло оперативное совещание, посвящённое началу отопительного сезона. В ходе встречи обсуждались текущие проблемы, сроки устранения локальных дефектов и подготовка к переходу на зимний режим теплоснабжения со стороны ТГК-2.