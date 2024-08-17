В Сириусе в Олимпийском парке от насекомых-вредителей обработают 250 пальм Обработка пальм от вредителей в Сириусе проводится от трех до шести раз в год.
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В Сириусе в Олимпийском парке от насекомых-вредителей обработают 250 пальм Обработка пальм от вредителей в Сириусе проводится от трех до шести раз в год.