Несгибаемый полуостров: в чем секрет оптимизма крымчан, живущих в двух шагах от боевых действий

В ночь на 3 марта в Крыму зафиксирован самый мощный налет украинских беспилотников самолетного типа – целых 38 летающих носителей смертоносного груза были сбиты бойцами ПВО над полуостровом в районе Феодосии.
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