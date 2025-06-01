Том Тибодо пользуется полной поддержкой Джейлена Брансона и президента «Нью-Йорка» Леона Роуза

По словам источников в лиге, во время плей-офф тренерский штаб «Никс» сохранял осторожность в отношении своего будущего, понимая, что поражение в первом раунде от «Детройта» или вылет во втором раунде от «Бостона» может привести к изменениям.
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