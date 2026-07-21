БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Террор ВСУ на земле и в воздухе: 8 погибших и десятки раненых в Белгородской области, сильный пожар в Липецке

Террор ВСУ на земле и в воздухе: 8 погибших и десятки раненых в Белгородской области, сильный пожар в Липецке

Белгородская область пережила беспрецедентную атаку украинских дронов и ракет Герман Галкин Фото: AP/TASS 21 июля самый серьезный урон от воздушных атак ВСУ понесла Белгородская область.

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