В Одессе сотрудники ТЦК пытались мобилизовать мужчину в общественном туалете

Мужчина заперся от сотрудников ТЦК в туалете одного из парков Одессы. Об этом сообщило издание «СТРАНА.
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