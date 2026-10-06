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Пятый канал

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Запад молчит об ущербе экологии Черного моря от атак ВСУ

Запад молчит об ущербе экологии Черного моря от атак ВСУ

Запад намеренно умалчивает об ущербе экологии Черного моря от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как приемлет любые методы в борьбе с Россией.

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