Пилот увидел на безлюдном пляже мужчину, оставившего послание на песке: что с ним произошло

Пилот частного вертолета случайно увидел на безлюдном пляже Девенпорт, что в 25 милях к юго-западу от Сан-Хосе (Северная Калифорния, США), потерявшегося мужчину, который выложил камнями на песке надпись "Помогите".
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