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Черданцев: сколько раз Россия без Дзюбы дошла до ворот Хорватии, которая играла пешком?

Черданцев: сколько раз Россия без Дзюбы дошла до ворот Хорватии, которая играла пешком?

Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев, комментируя ничейный матч между Россией и Хорватией, вспомнил слова экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова о том, что "Дзюба, даже когда не в форме, сильнее любого другого нападающего".

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