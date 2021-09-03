Черданцев: сколько раз Россия без Дзюбы дошла до ворот Хорватии, которая играла пешком?

Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев, комментируя ничейный матч между Россией и Хорватией, вспомнил слова экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова о том, что "Дзюба, даже когда не в форме, сильнее любого другого нападающего".