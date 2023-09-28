«Укрэнерго»: на восстановление энергосистемы Украины нужны сотни миллионов долларов

Глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в беседе с украинским общественным радио заявил, что несколько сотен миллионов долларов потребуются на восстановление энергосистемы Украины .
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