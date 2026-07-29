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«Трактор» подписал Валенцова. Контаркт экс-защитника «Шанхая» – до 2028 года

Бывший защитник « Шанхай Дрэгонс » Владислав Валенцов перешел в « Трактор ». Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2027/28.

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