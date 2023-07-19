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Депутат ГД Власов призвал ограничить скорость для самокатов на литых бескамерных шинах

Депутат ГД Власов призвал ограничить скорость для самокатов на литых бескамерных шинах

Депутат Государственной думы Василий Власов обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением снизить предельно допустимую скорость для электросамокатов на литых бескамерных шинах, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо.

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