Депутат ГД Власов призвал ограничить скорость для самокатов на литых бескамерных шинах

Депутат Государственной думы Василий Власов обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением снизить предельно допустимую скорость для электросамокатов на литых бескамерных шинах, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо.
Депутат Государственной думы Василий Власов обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением снизить предельно допустимую скорость для электросамокатов на литых бескамерных шинах, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо.
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