Пентагон подтвердил, что Киеву передадут запрещенные Оттавским договором противопехотные мины

Уходящая администрация Байдена, не стесняясь, раскручивает маховик войны.Пентагон подтвердил, что Вашингтон позволил ВСУ использовать так называемые нестойкие противопехотные мины, которые якобы становятся инертными спустя некоторое время после установки.