В Госдуму внесли проект о переименовании Волгограда и Санкт-Петербурга.Анжелика Глазкова, представляющая КПРФ в Государственной Думе, представила законопроект, направленный на возвращение Волгограду и Санкт-Петербургу их исторических названий — Сталинград и Ленинград.