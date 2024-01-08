Пушилин назвал ложью слова Зеленского об отсутствии серьезных побед у России

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency Утверждения Владимира Зеленского об отсутствии у России серьезных побед являются ложью, заявил в беседе с РИА Новости глава глава ДНР Денис Пушилин.
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